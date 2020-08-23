قطاع السجون يستقبل زيارات النزلاء وسط إجراءات احترازية مشددة

بدأ قطاع السجون، صباح يوم أمس السبت، في استقبال الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقاً للضوابط السابق الإعلان عنها، والتي يأتي ضمن أولوياتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية نزلاء السجون والعاملين بها؛ للوقاية من فيروس كورونا، اتساقًا مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة العدوى.

وقد شهدت الزيارات التزاما من جانب الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارة، ومراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء، والالتزام بالموعد المحدد للزيارة.

ومن جانبه، قام قطاع السجون باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتعقيم وتطهير السجون والليمانات وأماكن الزيارات، من خلال فرق طبية متخصصة فى مجال الطب الوقائي بقطاع السجون، واعتماد كافة الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين أثناء زيارة ذويهم من النزلاء، بما يعكس وبجلاء ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.

يأتي ذلك فى ضوء القرار الصادر باستئناف الزيارات لنزلاء السجون.