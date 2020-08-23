حازم إمام: توقعنا الفوز على الأهلي بأكثر من 3 أهداف

قال حازم إمام ظهير أيمن الزمالك وقائد الفريق، إن الفوز على الأهلي 3-1 في الدوري، مساء السبت، كان متوقعا ومهما لعدة أسباب.

صرح إمام عبر قناة أون تايم سبورتس "فوز مهم ومستحق أداء مميز ونتيجة كبيرة، توقعنا الفوز بأكثر من 3 أهداف، وأثبتنا أننا لم نتوج بالسوبر بالحظ، عامل التوفيق بالتأكيد مطلوب في كرة القدم، ولكن هناك جهد مبذول من اللاعبين".

وأضاف "الدوري لم ينته، والفوز حافز قوي لنا في بطولة إفريقيا، لأنه من الممكن مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال، مما سيمنحنا دفعة معنوية، لأننا منذ فترة طويلة لم نواجه الأهلي وكعبنا عال عليه، وهو ما كان يفيد الأهلي في السنوات السابقة".

وأشار قائد الزمالك "فارق النقاط مع الأهلي في الدوري كبير، ولكن الفوز في مباريات القمة بطولة في حد ذاتها".

واستطرد "أثبتنا أيضا أننا لا نخاف أحدا، وعدم خوض مباراة الدور الأول كان لظروف خاصة، وخوف رئيس النادي على لاعبي الفريقين من أي احتكاكات ومشادات".

وأتم حازم إمام أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون أجاد كثيرا في إراحة اللاعبين، مما كان سببا في الفوز على الأهلي.