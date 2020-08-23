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أشاد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بلاعبي الفريق، والمدير الفني، الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد الفوز على الأهلي في القمة 120.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «لاعبو الأبيض كانو على قدر المسئولية، مجلس الإدارة لم يبخل عليهم بشيء».

وأضاف: «لعبنا بـ10 لاعبين عقب إصابة عبد الشافي، والناشئين كانو مكسب اللقاء اليوم، هذا الأمر يحسب لأمير مرتضى لأنه صاحب فكرة الاعتماد على الناشئين».

وتابع: «كارتيرون أثبت جدارة في المباريات الهامة، وسننافس حتى النهاية، المنافسة على بطولة افريقيا هدفنا، نصب كامل تركيزنا في اقتناصها».

وانتقل بالحديث عن مؤمن زكريا مؤكدًا أنه كان يتمنى تواجده خلال مباراة اليوم.

وأتم: «قضية كهربا تم حسمها وننتظر الاستئناف، لم نكن نمانع بيعه للأهلي بشكل مباشر».