محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ محطتي صرف صحي ببني مزار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء محطتي الصرف الصحي بقريتي إبشاق الغزال وشلقام بمركز بني مزار، والذي يجري العمل فيهما ضمن خطة المحافظة لتوصيل الصرف الصحي لقرى المحافظة، بتكلفة تصل إلى 113 مليون، منهم 58 مليون لمحطة إبشاق الغزال و55 مليون مخصصة لمحطة شلقام.

ورافق المحافظ خلال جولته بالمحطتين، إسماعيل الفحام رئيس المركز، والمهندسة إيمان عبد الرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وقال القاضي إن من أبرز الملفات التي يعمل عليها منذ توليه العمل محافظًا للمنيا، دفع العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي، لتوفير صرف صحي ومياه شرب نظيفة لجميع القرى التابعة للمحافظة.

وأضاف أن نسبة تنفيذ أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي بالقرى على مستوى المحافظة سترتفع بنهاية عام 2020 من 7% إلى 34%، من خلال توصيل الخدمة لعدد كبير من القرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالقرى، وإيجاد آليات للمشكلات الحياتية التي تواجه المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق المستهدف، وفقًا للجدول الزمني المحدد، وإنجازها في أقرب وقت ممكن، حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطتين ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستمع إلى شرح من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مراحل تنفيذ المشروعين والموقف التنفيذي الحالي وتلافي الملاحظات، وتشغيله في أقرب وقت.

من جهتها، أوضحت رئيس الهيئة أن المشروعين ضمن الأعمال الجاري تنفيذها لإنجاز 11 مشروع صرف صحي، مستهدف الانتهاء منها منتصف العام المقبل، وهي صرف صحي (إتليدم – كدوان – آبا البلد – إبشاق الغزال – شلقام – منشأة عبد الله – طنبدي – أبوان – بردنوها – بهدال – غرب المنيا).