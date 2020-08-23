محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمحور المحمودية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إن هناك متابعة مستمرة لما تم تنفيذه بشأن إزالة الإشغالات بطول محور المحمودية المروري الجديد، ومصادرة كافة المخالفات وتوقيع العقوبات على كافة المخالفين.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية كثفت حملاتها لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم طريق محور المحمودية.

وفي سياق متصل؛ قام اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية موسعة بطول محور المحمودية، تم خلالها متابعة ما تم تنفيذه من حملات مكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك والسقائف والتند المخالفة وإشغالات الباعة الجائلين.

وكذا متابعة حملات رفع الأتربة والرديم والمخلفات الصلبة التي تمت على مدار الأيام السابقة.