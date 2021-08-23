صندوق النقد يبدأ في تخصيص 650 مليار دولار للدول الأعضاء

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الإثنين، إن الصندوق سيبدأ اليوم في تخصيص حوالي 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، ليُصبح بذلك أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في التاريخ.

ووصفت جورجيفا، في بيان صادر عن الصندوق، اليوم، إن الخطوة تُعد "فرصة فريدة ومهمة" لمكافحة جائحة "كوفيد-19" غير المسبوقة إذا ما تم استخدامها بحكمة.

وأضافت "سيوفر تخصيص حقوق السحب الخاصة سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي- مما يكمل احتياطيات الدول من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة"، مُشيرة إلى أن الدول تستطيع استخدام حقوق السحب الخاصة الُمقدمة في دعم اقتصاداتها وتكثيف مقاومتها لآثار الجائحة.

وتابعت "سوف يتم توزيع حقوق السحب الخاصة على الدول بما يتناسب مع حصصها في صندوق النقد الدولي، ما يعني أن حوالي 275 مليار دولار أمريكي ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية، والتي ستحصل منها البلدان منخفضة الدخل على حوالي 21 مليار دولار أمريكي - أي ما يعادل 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الدول".

وأردفت تقول "حقوق السحب الخاصة مورد ثمين، والقرار بشأن أفضل طريقة لاستخدامها يعود إلى بلداننا الأعضاء، لذلك ومن أجل أن يتم توزيع حقوق السحب الخاصة لتحقيق أقصى فائدة للبلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي، يجب أن تكون تلك القرارات حكيمة ومستنيرة".

ومن أجل دعم البلدان والمساعدة في ضمان الشفافية والمساءلة، يوفر صندوق النقد الدولي إطارًا لتقييم الآثار الاقتصادية الكلية للتخصيص الجديد، ومعالجته الإحصائية وحوكمته، وكيف يمكن أن يؤثر على القدرة على تحمل الديون.

وذكر البيان أن صندوق النقد الدولي سيُقدم أيضًا تحديثات منتظمة حول حقوق السحب الخاصة والمعاملات والتداول- بما في ذلك تقرير متابعة عن استخدام حقوق السحب الخاصة في غضون عامين.

ولتعزيز فوائد هذا التخصيص، يشجع صندوق النقد الدولي على التحويل الطوعي لبعض حقوق السحب الخاصة من الدول ذات المواقف الخارجية القوية إلى البلدان الأكثر احتياجًا.

وعلى مدار الـ 16 شهرًا الماضية، تعهد بعض الأعضاء بالفعل بإقراض 24 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 15 مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة الحالية إلى صندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يقدم قروضًا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل.

ويشارك صندوق النقد الدولي أيضًا مع الدول الأعضاء فيه بشأن إمكانية إنشاء صندوق استئماني جديد للمرونة والاستدامة، والذي يمكن أن يستخدم حقوق السحب الخاصة الموجهة لمساعدة الدول الأكثر ضعفًا في التحول الهيكلي، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.

ويعد تخصيص حقوق السحب الخاصة عنصرًا حاسمًا في الجهود الأوسع لصندوق النقد الدولي لدعم الدول من خلال الوباء، والتي تشمل 117 مليار دولار أمريكي في شكل تمويل جديد لـ 85 دولة؛ تخفيف خدمة الديون لـ 29 دولة منخفضة الدخل؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات ودعم تنمية القدرات لأكثر من 175 دولة للمساعدة في ضمان انتعاش قوي وأكثر استدامة.