 تعديل اسماء رافعي العلم.. فاطمة عمر وهشام صلاح يتولان المهمة في بارالمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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تعديل اسماء رافعي العلم.. فاطمة عمر وهشام صلاح يتولان المهمة في بارالمبياد طوكيو

علي البحيري
نشر في: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 3:33 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 3:33 م

أجرت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية فى طوكيو برئاسة النائبة حياة خطاب تعديلات على اختيار اللاعبين المشاركين فى حمل العلم المصري خلال حفل الافتتاح وطابور العرض في افتتاح الدورة البارالمبية طوكيو 2020.

واختارات البعثة الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية، وذلك بعد التأكد من عدم حملها للعلم فى دورة لندن 2012 والتي حصلت فيها على الميدالية الذهبية، حيث رفع العلم فى تلك الدورة الرباع متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخي.

ويشارك فاطمة عمر في حمل العلم فى طوكيو هشام صلاح قائد الكرة الطائرة وأكبر اللاعبين المشاركين في الدورة سنا وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين في أثينا 2004 وريو دى جانيرو 2016.

وكان الرباع التاريخى متولي مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخي هو من حمل العلم المصري في دورة ريو دى ودور جانيرو 2016.


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