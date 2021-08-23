أجرت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية فى طوكيو برئاسة النائبة حياة خطاب تعديلات على اختيار اللاعبين المشاركين فى حمل العلم المصري خلال حفل الافتتاح وطابور العرض في افتتاح الدورة البارالمبية طوكيو 2020.
واختارات البعثة الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية، وذلك بعد التأكد من عدم حملها للعلم فى دورة لندن 2012 والتي حصلت فيها على الميدالية الذهبية، حيث رفع العلم فى تلك الدورة الرباع متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخي.
ويشارك فاطمة عمر في حمل العلم فى طوكيو هشام صلاح قائد الكرة الطائرة وأكبر اللاعبين المشاركين في الدورة سنا وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين في أثينا 2004 وريو دى جانيرو 2016.
وكان الرباع التاريخى متولي مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخي هو من حمل العلم المصري في دورة ريو دى ودور جانيرو 2016.