استمرار تدريب مهندسي ومشرفي الجمعيات الزراعية بالوادي الجديد على كارت الفلاح الذكي

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قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن الفترة الحالية تشهد تدريب مسؤولين الحيازات بالجمعيات الزراعية من جانب المسؤولين بإحدى الشركات المنفذة لمنظومة كارت الفلاح الذي سيطبق فى الجميعات الزراعية بالمحافظة لصرف الأسمدة وجميع المعاملات الخاصة بالخدمات الزراعية التي تقدم للمزارعين.

وأضاف أنه يتم تدريب المهندسين والمشرفين الزراعيين بالجمعيات الزراعية على كيفية تسجيل إستمارات الحيازة الزراعية، وإدخال بيانات الإستمارات مباشرة على التابلت من خلال التابلت الخاص بكل جمعية، وتدريب مسئولي الادارة على الصلاحيات الجديدة.

ويستمر التدريب حتى يشمل جميع العاملين بالجمعيات الزراعية لضمان تطبيق المنظومة دون أي عوائق واستمرار توفير الخدمات الزراعية للفلاحين.

وأشار إلى توافر الكارت الذكي بأفرع البنك الزراعي المصري بمدن وقرى المحافظة، ولا بد من حصول المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية على الكارت الذكي وتفعيله؛ لبدء صرف الأسمدة في الموسم الشتوي القادم بكارت الفلاح الذكي.