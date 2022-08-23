إزالة 126 حالة تعد منذ انطلاق المرحلة الأولى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة ٨ حالات تعدي على أملاك الدولة، تابعين لولاية جسور النيل والإصلاح الزراعي بمركز دمياط ومدينة رأس البر، على مساحة ١٠٢١ مترا مربعا، ضمن أعمال الموجة ٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم إزالة ١٢٦ حالة تعد منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٠ في مطلع الأسبوع الماضي، بمساحة اجمالية ٢٠٤١٥ مترا مربعا.

وأكدت على استمرار العمل، وفقاً لخطة محددة للتصدي لكافة التعديات والمخالفات، واسترداد أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.