تعرف على أعراض ضربة الشمس عند الأطفال وكيفية تجنبها

من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف، ليتمكن الجسم والعقل من البقاء في حالة سليمة، لكن لن يتمكن الجميع من ذلك وسيجد الكثيرون أنفسهم يعانون من الإرهاق الحراري وضربة الشمس، ما يثير أعراض الانزعاج الشديد لدى كل من البالغين والأطفال.

وفي حين أن أعراض ضربة الشمس هي نفسها للبالغين والأطفال، إلا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إن الإرهاق الحراري يمكن أن يؤثر أيضًا على سلوك الطفل، حيث إنه إذا أظهر الطفل تهيجًا بعد أو خلال يوم حار طويل، فقد يكون ذلك نتيجة للإجهاد الحراري.

ونشر موقع "أكسبريس" مجموعة من المعلومات حول أعراض ضربة الشمس، وما يجب الانتباه إليه عند الأطفال، نعرضها فيما يلي:

* أعراض الإنهاك الحراري الشائعة لدى كل من البالغين والأطفال ما يلي:

- التعب

- دوار

- صداع الرأس

- الشعور بالمرض

- التعرق المفرط والجلد يصبح شاحبًا ورطبًا

- تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة

- سرعة التنفس وزيادة ضربات القلب

- حرارة عالية

- الشعور بالعطش الشديد

- ضعف.

وقد تظهر بعض هذه الأعراض، خاصة الدوخة أو الغثيان بعد تناول المياه الغازية، وذلك نتيجة محتواها العالي من السكر، لذلك إذا لاحظ شخص ما أن شخصًا ما يعاني من الإنهاك الحراري، فمن الضروري تبريده بالماء في مكان بارد.

* كم من الوقت يستغرق التعافي من الإنهاك الحراري؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن الأمر يستغرق حوالي 30 دقيقة حتى يتعافى الشخص من الإرهاق الحراري، ولكن إذا ترك الإنهاك الحراري دون علاج يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس.

* ما الفرق بين ضربة الشمس والإنهاك الحراري؟

ضربة الشمس أخطر بكثير من الإنهاك الحراري، حيث يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى العجز الدائم أو الوفاة، لذلك يجب الحذر إذا كان الشخص المصاب بالإنهاك الحراري تظهر عليه هذه العلامات:

- ما زال يشعر بالتعب بعد 30 دقيقة

- ارتفاع في درجة الحرارة

- لديه جلد ساخن غير متعرق وقد يبدو أحمر اللون

- سرعة ضربات القلب

- لديه سرعة في التنفس أو ضيق في التنفس

- مرتبك

- لديه نوبة صرع أو نوبة بكاء

- يفقد وعيه.

* كيف يمكن تجنب الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟

بالإضافة إلى الحفاظ على ترطيب الجسم، يمكن تجنب هاتين التجربتين من خلال ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، وتجنب أشعة الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً، وتجنب تناول الكحول الزائد، وممارسة الرياضة.

وإذا كان المرء يعمل أو يقضي معظم اليوم في الداخل، فإن التوجيه الرئيسي هو إغلاق الستائر والنوافذ لإبعاد الهواء الساخن عن أي هواء بارد بالداخل.