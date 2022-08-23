فلسطينيون يسافرون عبر مطار في جنوب إسرائيل للمرة الأولى

أقلعت أول رحلة تقل ركابا فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من مطار رامون بالقرب من إيلات في جنوب إسرائيل، متوجهة إلى قبرص.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرحلة، التي تشغلها شركة الطيران الإسرائيلية "أركياع"، أقلعت أمس وعلى متنها 40 فلسطينيا من بيت لحم والخليل. وتم تحديد الجمعة القادم موعدا لرحلة العودة.

وتأتي الرحلة التجريبية ضمن سلسلة تحركات تهدف إلى تسهيل ظروف الحياة لفلسطينيي الأراضي المحتلة.

ويواجه فلسطينيو الضفة الغربية الراغبون في السفر جوا للخارج، صعوبات، حيث يتعين عليهم السفر برا إلى الأردن، أو التقدم بطلب لاستصدار تصريح خاص لاستخدام مطار بن جوريون القريب من تل أبيب. ولا يتم منح هذا التصريح إلا لقلة مختارة فقط.

وخضع ركاب رحلة أمس الاثنين لفحص أمني لدى مغادرتهم الضفة الغربية متوجهين إلى مطار رامون القريب من ميناء إيلات على البحر الأحمر.

وحثت السلطات الفلسطينية سكان الضفة الغربية على عدم الاستفادة من المسار الجديد، حيث ترى أنه لا يخدم سوى المصالح الإسرائيلية، ويقوض السيادة الفلسطينية.

وكتب المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، في صحيفة القدس اليوم الثلاثاء، أن استخدام المطار "يقضي على الآمال الفلسطينية" في توفير مطار في الضفة الغربية أو غزة.