القبض على لص سرق شقة سكنية في مدينة بدر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط لص سرق شاشة وجهاز لاب توب من شقة مواطن في مدينة بدر.



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، حال إستقلاله سيارة "أجرة"، وبحوزته شاشة مجهولة المصدر، وبمناقشته إعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع لأحد الأشخاص "سيئ النية"، مقيم بدائرة القسم.



وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن، كما أقر بارتكابه 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.