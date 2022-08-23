رئيسة وزراء فنلندا تعتذر عن صورة غير لائقة من حفل بمقرها الرسمي

قدمت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين اعتذارا، اليوم الثلاثاء، عن صورة التقطت لامرأتين تقبلان بعضهما خلال حفل أقيم بمقر رئاسة الوزراء، عقب مهرجان لموسيقى الروك.

وقالت مارين في مؤتمر صحفي في العاصمة هلسنكي مع رئيس البلاد ساولي نينيستو: "الصورة غير لائقة، وما كان يجب أن تلتقط".

وتظهر الصورة امرأتين تقبلان بعضهما، وتغطيان صدريهما العاريين بلافتة كتب عليها "فنلندا".

وأثارت مقاطع فيديو نشرت الأسبوع الماضي -تظهر فيها مارين وهي ترقص مع أصدقائها في حفل خاص- تساؤلات حول هل تعاطت رئيسة الوزراء مواد مخدرة، ولكنها رفضت ذلك، وأجرت اختبارا للكشف عن المخدرات، جاءت نتيجته سلبية أمس الاثنين.

وفي معرض رد على سؤال، خلال المؤتمر الصحفي، حول ما إذا كان الأمن القومي للبلاد قد تعرض للخطر في تلك الليلة، قال الرئيس نينيستو: "لا أعتقد أن أمرا خارج نطاق المعتاد قد حدث تلك الليلة".