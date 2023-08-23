بلال علام: مفاوضات اتحاد جدة لضم صلاح إيجابية

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كشف بلال علام المعلق الرياضي، آخر تطورات المفاوضات بين نادي اتحاد جدة السعودي إدارة ليفربول الإنجليزي، بشأن التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى موافقة صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن العائق الوحيد في إتمام الصفقة هو المدرب الألماني يورجن كلوب.

وقال بلال علام في تصريحات تليفزيونية:" مفاوضات نادي اتحاد جدة مع محمد صلاح إيجابية جدا، وخلال الساعات القادمة ستحسم الأمور".

وأوضح: "لم أقول بأنه وقع مع الاتحاد، ولكن خلال الساعات القادمة سيظهر كل شيء بشأن الصفقة".