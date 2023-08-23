 الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي منفذي عملية الخليل - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي منفذي عملية الخليل


نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:55 ص

دخلت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لهدم منزلي فلسطينيين متهمين بقتل مستوطنة في هجوم وقع قرب مستوطنة كريات أربع يوم الاثنين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات دخلت الخليل في ساعات ما قبل فجر الأربعاء لأخذ قياسات لمنزلي المشتبه بهما استعدادا لهدمهما.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم أمس: "في نشاط استخباري وعملياتي مشترك بقيادة جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تم اعتقال الليلة الماضية فلسطينييْن من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب جبل الخليل والتي أسفرت عن مقتل مواطنة إسرائيلية وإصابة مواطن آخر".

يذكر أن إسرائيل تقوم بانتظام بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ "هجمات مميتة". وعادة ما تستغرق العملية عدة أشهر، بما في ذلك جلسات المحكمة للنظر في الطعون المحتملة من جانب العائلات.

وقد أثارت فعالية هذه السياسة نقاشا حتى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في حين أدان نشطاء حقوق الإنسان هذه الممارسة باعتبارها عقابا جماعيا غير عادل.


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