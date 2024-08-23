إزالة 41 حالة تعد على الأراضي في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، مع عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشددت على أهمية المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة دورية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم، أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عدة حملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ23، والتي أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدي على مساحة 4217 مترًا بنطاق 9 مراكز، حيث تضمنت:

ازالة 14 حالة تعدي بمساحة 2040 مترًا بنطاق قرى كوم القناطر وبسنتواي والنخلة البحرية بأبو حمص.

إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 820 مترًا تشمل شدات خشبية ومباني بالطوب الأحمر وزراعات في إدكو.

إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 504 مترات في الدلنجات.

إزالة حالتي تعدي بمساحة 190 مترًا تشمل ردم حفر وشدات خشبية في شبراخيت.

إزالة حالتي تعدي بمساحة 175 مترًا تشمل حفر قواعد ومباني بالطوب الأبيض في الرحمانية.

إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 164 مترًا تشمل مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية في أبو المطامير.

إزالة حالة تعدي بمساحة 120 مترًا تشمل شدة خشبية لسملات خارج الحيز العمراني في رشيد.

إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 104 مترات بنطاق قرى زهرة وبولين في كفر الدوار.

إزالة حالة تعدي بمساحة 100 متر تشمل شدة خشبية لدور أرضي في حوش عيسى.