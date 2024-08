يرفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، الاستسلام بعد تعادل العالمي في مستهل مشواره في الموسم الجديد بدوري روشن السعودي.

نشر رونالدو صورة لفريق النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» معلقا عليها بكلمات حماسية تضمنت:" لن نستسلم أبدا.. تصميمنا لا يعرف حدودا".

وكان النصر قد استهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي بتعادل إيجابي بهدف لمثله سجل رونالدو هدف العالمي.

We will never settle. We will never give up. Our determination knows no limits! pic.twitter.com/biX5BVTxEp