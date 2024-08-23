ماريسكا يثير الشكوك حول بالمر

رغم الفوز الصعب الذي حققه تشيلسي على ضيفه سيرفيت السويسري، يرى إنزو ماريسكا مدرب البلوز، أن ناديه قدم بعض اللحظات المشرقة في اللقاء.

وتغلب تشيلسي 2-0 على سيرفيت، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، انتظر تشيلسي حتى الدقيقة 50، ليحرز لاعبه كريستوفر نكونكو الهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وقال ماريسكا عقب المباراة "كان من المهم الفوز بالمباراة والحفاظ على شباكنا نظيفة".

وتابع "لقد أجرينا 9 تغييرات في تشكيلة الفريق، وكان لدينا مجموعة لاعبين كانوا بحاجة إلى دقائق مثل ريناتو فيجا وأكسيل ديساسي وبيدرو نيتو ومارك جويو وفيليب يورجنسن".

وأضاف "في بعض اللحظات، أحببت أداء الفريق حقا، خاصة في بداية المباراة، فقد تحلينا بالشراسة وخلقنا بعض الفرص".

ونوه "بدأنا بنفس الطريقة في الشوط الثاني، ولعبنا بشكل جيد حقا، ولكن كانت هناك أيضا بعض اللحظات التي كان بإمكاننا أن نظهر خلالها بشكل أفضل، لكن هذا طبيعي".

وأوضح المدرب الإيطالي "تراجع مستوانا نسبيا في آخر 10 دقائق. كنت قلقًا بعض الشيء، فقد كان بإمكاننا إدارة المباراة بطريقة مختلفة".

وأشار ماريسكا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لتشيلسي "في بعض اللحظات تكون نية الاحتفاظ بالكرة هي الصحيحة، خاصة عندما تكون متقدما 2-0".

وتحدث ماريسكا عن البديل كول بالمر، الذي بدا غير مرتاح عندما خرج من الملعب بعد انتهاء المباراة.

ونوه "بالمر شعر بشيء ما لكنه يبدو بخير، لقد فحصوه بالفعل، ويبدو على ما يرام، وآمل ألا تكون هناك أي مشكلة وأن يكون متاحًا لمباراة الفريق المقبلة".

ويحل تشيلسي، ضيفا على وولفرهامبتون، بعد غد الأحد، في الجولة الثانية من عمر البريميرليج.