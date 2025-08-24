مروة ناجي تُبدع على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية في أولى مشاركاتها بمهرجان الصيف الدولي

أحيت الفنانة مروة ناجي مساء اليوم حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو شادي عبد السلام، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الثانية والعشرين.

وأعربت مروة ناجي في بداية الحفل عن سعادتها بمشاركتها في المهرجان هذا العام، حيث تُعد هذه المشاركة الأولى لها منذ انطلاق النسخة الأولى للمهرجان. كما تقدمت بالشكر لمكتبة الإسكندرية والقائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة للتواجد وسط الجمهور السكندري الذي تحمله في قلبها مكانة كبيرة.

قدمت الفنانة مروة ناجي خلال الحفل باقة من الأغاني الكلاسيكية وسط حضور جماهيري كبير، أبرزها: "ليلة حب"، "ألف ليلة"، "لسه فاكر"، "غنيلي"، "سيرة الحب"، "حيرت قلبي معاك"، "ودارت الأيام"، و"أنت عمري".

ويستمر مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتى 31 أغسطس الجاري، ويشتمل على نحو 40 فعالية فنية وثقافية متنوعة، تشمل حفلات موسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية من مصر ودول عربية وأجنبية مثل السعودية، الأردن، وألمانيا. كما يتضمن عروضًا سينمائية، مسرحية، وستاند أب كوميدي، إضافة إلى ندوات وورش عمل فنية تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات.

ويشمل برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، عزيز مرقة، حمزة نمرة، عايدة الأيوبي، منال محي الدين، ومروة ناجي، إلى جانب فرق موسيقية شابة مثل: الحضرة، فؤاد ومنيب، حافظ وبستان، أندروميدا، جدل، سماعي، بهججة، صحبة السمسمية، هاي دام، موجة، جاوي، مسا، براس ساوند، فلكوريتا، وضفاير.

ويحرص المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، بما يثري المشهد الفني والثقافي في الإسكندرية ويتيح فرصًا للتفاعل بين الجمهور والفنانين.