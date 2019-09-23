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قال رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، إن فريقه استحق الفوز على سموحة 1-0، اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة أما المنافس فله فرصة وحيدة".

وتابع المدرب السويسري "تراجع الأداء يرجع إلى الإرهاق الذي أصاب اللاعبين من رحلة غينيا الإستوائية ثم مباراة الزمالك، والتلاحم في المباريات".

وأشار المدير الفني للأهلي "لا أعلم إصابة مروان محسن ولكنها تبدو قوية، أتمنى ألا يغيب طويلا عن الفريق".

وواصل "أسعى لتطوير مستوى اللاعبين ولدينا الكثير لنقدمه، كما أننا نعتمد في خطتنا على الكرة الهجومية".

وأتم فايلر تصريحاته "الإصابات لها دور في نتائج الفريق، أحاول استكشاف اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسي".