كشف مركز سعودي متخصص عن ارتفاع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة إلى المملكة بنسبة 12 % إلى 3ر77 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2019، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. (الدولار يساوي 750ر3ريال).

وقال مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، في بيان له وزع اليوم الأحد إن "إنفاق السياحة الوافدة خلال شهر أغسطس بلغ 7ر33 مليار ريال بزيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك تزامنا مع موسم الحج لهذا العام الذي صادف شهر أغسطس.

وأضاف المركز في نشرة مؤشرات السفر والسياحة لشهر أغسطس 2019 الصادرة مؤخرا، أن إنفاق السياحة المحلية ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي إلى 3ر88 مليار ريال، مقابل 1ر31 مليار ريال في نفس الفترة من 2018.

وفيما يخص حجم إنفاق السياحة المغادرة من المملكة، أوضح المركز أنه انخفض بنسبة 6% إلى 3ر49 مليار ريال خلال الـ8 أشهر الأولى 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

وأظهرت مؤشرات السفر الصادرة عن المركز، ارتفاع إجمالي الرحلات السياحية الوافدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 بنسبة 11 % إلى 6ر12 مليون رحلة، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

فيما انخفض إجمالي الرحلات السياحية المغادرة إلى 5ر14 مليون رحلة بنسبة 6% مقارنة بذات الفترة من 2018 حيث بلغت حينها 4ر15 مليون رحلة.

وفيما يخص عدد الليالي للسياحة الوافدة للمملكة منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، فقد بلغ 6ر146 مليون ليلة بارتفاع نسبته 12 % مقارنة بذات الفترة من 2018، في حين انخفض عدد الليالي للسياحة المغادرة للمملكة بنسبة 5% إلى 1ر231 مليون ليلة.