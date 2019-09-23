ترامب يعترف بالحديث عن بايدن فى مكالمة رئيس أوكرانيا

الرئيس الأمريكى يتهم المرشح الديمقراطى ونجله بالتورط فى الفساد بأوكرانيا.. ودعوات فى الكونجرس لبدء إجراءات عزل ترامب

اعترف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، بأنه تحدث عن جو بايدن، الأوفر حظا المرشح الديمقراطي المحتمل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مشيرا إلى أنه يتمنى نشر مضمون المكالمة، فيما تصاعدت الدعوات داخل الكونجرس لبدء إجراءات عزل ترامب على خلفية تلك المسألة.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، اتهمت ترامب بالضغط على نظيره الأوكرانى خلال المحادثة الهاتفية، من أجل التحقيق فى عمل هانتر نجل جو بايدن، بشركة بوريسما الأوكرانية للغاز.

وقال ترامب للصحفيين: إنه أجرى اتصالا رائعا مع زيلينسكى وأنه «يتمنى» أن تكون هناك إمكانية لنشر مضمون المكالمة، مشيرا إلى أنها كانت محادثة تهنئة إلى حد كبير، تحدثنا عن الفساد.. وأننا لا نريد أن يسهم شعبنا، مثل نائب الرئيس بايدن وابنه فى الفساد الموجود بأوكرانيا».

بدوره، لم يستبعد وزير الخارجية مايك بومبيو إمكان نشر هذه المحادثة، مضيفا فى مقابلة مع قناة «اى بى سى»: «نحن لا ننشر نصوص مكالمات هاتفية غالبا.. لن يكون من الملائم نشرها، إلا فى ظل ظروف قصوى".

من جهته، أكد رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، آدم شيف أن بدء إجراءات عزل الرئيس ترامب، سيكون الخيار الوحيد إذا ثبتت صحة الأنباء عن فحوى اتصاله مع نظيره الأوكرانى.

وقال شيف إنه «فى حال سحب الرئيس مساعدات عسكرية بالتزامن مع محاولة إخافة زعيم أجنبى لإجباره على فعل شىء مخالف للقانون، بغية التشهير بمنافسه فى انتخابات الرئاسة، فإن هناك وسيلة وحيدة للتعامل مع هذا السلوك وهى بدء إجراءات عزل الرئيس».