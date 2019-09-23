فاز الفريق الأول بنادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت في افتتاحية منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد أونجم في خط الوسط وخالد بوطيب ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب والبحث عن ثغرات بدفاعات الفريقين قبل أن يفرض الزمالك سيطرته مبكرا ويمرر فرجاني ساسي بينية لمصطفى محمد لكن عماد السيد يتصدى لها في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك الهجومية ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة من عمر المباراة تمريرة من زميله أحمد سيد زيزو ليرسل الأخير كرة طولية ساقطة داخل منطقة الجزاء يستقبلها مصطفى محمد مباشرة بيسراه تسديدة صاروخية في الشباك على يسار عماد السيد معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

الهدف زاد من سيطرة الزمالك على المباراة ومر النقاز من الجانب الأيمن ليمررها عرضية لمصطفى محمد يبعدها عماد السيد بصعوبة ليخرجها ركنية في الدقيقة العاشرة وتمر الركنية عرضية يحولها الونش رأسية قوية لكنها تعلو العارضة وتضيع فرصة جديدة للزمالك .

وحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة سددها حمدي النقاز تمر من الحائط البشري قوية يبعدها عماد السيد ببراعة لركنية جديدة للزمالك في الدقيقة 13.

وواصل الزمالك هجماته وعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق عبدالله جمعة إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع في الوقت المناسب قبل رأسية مصطفي محمد.

وحصل الاتحاد على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك سددها إيمانويل أوكوي مباشرة نحو المرمى لكنها تعلو العارضة بدون خطورة على عواد في الدقيقة 16.

وتوالت محاولات الفريق الأبيض وحصل الفريق على ركلة ركنية على يسار مرمى الاتحاد، نفذها محمد أوناجم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع لتصل لإمام عاشور الذي سدد الكرة قوية من على حدود المنطقة لكنها تمر أعلى العارضة وحاول جمعة من جديد لفتح ثغرة من الجانب الأيسر لكن يتصدى لها الدفاع السكندري .

وهدأت المباراة قليلا وانحصر اللعب في وسط الملعب واعتماد الزمالك على الكرات الطولية بعمق الملعب ومحاولات من بوطيب وأونجم لفتح ثغرة ولكن دفاع الاتحاد حال دون تشكيل خطورة على مرمى عماد السيد فيما اعتمد زعيم الثغر على المرتدات التي لم تشكل خطورة على مرمى عواد .

وفي الدقيقة 34 فرصة جديدة للزمالك بعد تمريرات حول منطقة الجزاء وانتهت بعرضية من النقاز ولكن دفاع الاتحاد أبعد الكرة وواصلت السيطرة للزمالك على مجريات اللعب لكن بدون خطورة على مرمى عماد السيد .

ورد الاتحاد بهجمة مرتدة طولية كادت أن تصل لمهاجم الاتحاد لكن عواد يخرج من مرماه ويشتت الكرة بعيدا ليفسد هجمة سكندرية مبكرا في الدقيقة 38.

ودفع الاتحاد السكندري بأولى تغييراته بنزول هشام محمد بدلا من صبري رحيل لمحاولة تعديل النتيجة وحاول الاتحاد جاهدا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة لكن بدون خطورة على مرمى عواد .

واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد أي خطورة إلا من ركلة حرة على حدود المنطقة سددها خالد قمر تصدى لها عواد بثبات وأطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .