الحكومة الألمانية تتابع وضع توماس كوك

تتابع الحكومة الألمانية تطورات الوضع المتعلق بإفلاس مجموعة "توماس كوك" البريطانية العملاقة للسياحة.

وذكرت الحكومة الألمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين إنه يُجرى متابعة الوضع باهتمام، وأضافت: "فرع توماس كوك في ألمانيا وشركة كوندور المملوكة لها، تواصلان عملهما حتى الآن، وتنفذان رحلات عودة"، وأوصت الحكومة المسافرين، الذين بصدد القيام برحلات تابعة للشركتين، بمراجعة وضع رحلاتهما لديهما.

وكانت شركة "توماس كوك" تقدمت بطلب للتصفية، وأوقفت على الفور نشاطها. ولا تزال شركة "كوندور" الألمانية المملوكة لها تواصل نشاط النقل الجوي، وطلبت من الحكومة الألمانية الحصول على قرض بقيمة نحو 200 مليون يورو، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة اليوم الاثنين.