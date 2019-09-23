قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشعب المصري في مرحلة تتطلب الوعي والإدراك والفهم، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي، وسهولة فبركة الصور.

وأوضح في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أننا في معركة حقيقية، وكلنا جنود الوطن، متابعًا: «مش مطلوب منك إلا أن تتمهل قبل أن تصدق».

وأستشهد بقصة النبي موسى أمام سحرة فرعون، قائلًا: «إذا كان نبي وحصله تلبس في المشهد وشاف الأمر على عكس حقيقته يبقى أنت مش هتكون ضحية قنوات معادية وراها قطيع؟».

وأكد على أن الشعب المصري استطاع كشف زيف القنوات المعادية، وفبركتها للفيديوهات، معقبًا: "هذا إن دل، فيدل على أنه شعب مدرك".

وأضاف: «متسمحوش لأي كذاب إنه يحاول يسيطر على أفكاركم وعقولكم».