ردت الفنانة ريهام عبد الغفور، على تعليقات التنمر التي طالتها مؤخرًا، بعد وصفها من البعض بـ «العجز» بسبب ظهورها بملامحها الطبيعية في صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتقبل تماما فكرة أنه «لا يوجد شخص يُجمع عليه أحد».

وقالت خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E» إن المظهر الخارجي لم يكن أولوية في حياتها، معقبة: «عمري في حياتي ما كان موضوع الشكل أولوية، مش حاسة إن قيمتي كبني آدمة في شكلي».

وعبرت عن عدم انزعاجها من التعليقات السلبية، إلا أنها تأثرت حين شعرت أن الأمر يؤذي ابنها الصغير، قائلة: «لا أنزعج كثيرا من التعليقات، إلا فيما يتعلق بردي الأخير على أحد المتابعين عندما قلت له: توقفوا لأن ابني الصغير يتأذى من التعليقات».

وأشارت إلى عدم ارتياحها لأي تدخل تجميلي في وجهها، لا سيما وأنه يجعلها تشعر بعدم الارتياح أثناء التمثيل، متابعة: «أنا كريهام، لا يفرق معي الأمر، الحياة اختيارات، وأنا اخترت الممثلة على حساب الشكل، مسألة التدخل في شكلي تؤثر على أدائي، وأنا شخصيا سأشعر بعدم الارتياح أثناء التمثيل، فأنا مضحية بشكلي».

وكشفت عن تجربتها حقن الفيلر والبوتكس مرتين؛ لكنها لم تستطع النظر إلى نفسها في المرآة، قائلة: «لم أكن سعيدة بالتجربة على الإطلاق، وأصابتني فوبيا بأني لن أستطيع التمثيل أبدا، انهرت نفسيا وقلت لن أكررها مرة ثانية».

وأعربت عن رضاها التام بشكلها الحالي وتقبلها لظهور التجاعيد، التي عزت ظهورها المبكر إلى عوامل وراثية أو جينية، مضيفة: «هناك أشخاص يكونون في العشرين وشعرهم أبيض، وأنا ظهرت عندي التجاعيد بدري، لكن أنا راضية بشكلي كما هو الحمد لله، ومش مضايقة من شيء».