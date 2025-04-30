لم تتمالك الفنانة ريهام عبد الغفور دموعها أثناء حديثها عن شخصية "هند" التي قدّمتها في مسلسل "ظلم المصطبة"، ووجهت رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، على الهواء مباشرة.

وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قالت ريهام وهي تبكي: "عملت كل الحاجات اللي كان بيحبني أعملها، من قراءة، ومذاكرة، واجتهاد، وسبت الباقي على ربنا، وكان دايمًا بيقولي كده. عملت كده وربنا كرمني، الحمد لله".

وتطرقت ريهام إلى الجدل الذي أُثير حول مشهد النهاية في المسلسل، حيث قُتلت شخصية "هند"، وأكدت رضاها التام عن هذا المصير، موضحة أن النهاية جاءت منسجمة مع السياق الدرامي ومع الواقع أيضًا، قائلة: "راضية عن نهاية هند في المشهد الأخير، لأن ده طبيعة الظلم ونهايته، ولو كانت عاشت، ماكانش هيبقى طبيعي بعد كل اللي شافته".

وأشارت إلى أن النهاية تعكس واقعًا مؤلمًا تعيشه العديد من النساء اليوم، وأضافت: "إحنا دلوقتي في زمن الستات بتتقتل فيه من أزواجها، بقى ده موضوع الساعة، فحسيت إن النهاية دي طبيعية وموضوعية".