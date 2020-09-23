ضبط 22 قطعة سلاح ناري و15 ألف قرص مخدر بحوزة عنصرين إجراميين بالمنيا

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 22 قطعة سلاح ناري وذخائر و15 ألف قرص مخدر بحوزة عنصرين إجراميين.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن المنيا من ضبط (21 بندقية خرطوش، بندقية آلية وطلقات من ذات العيار، 15 ألف قرص مخدر، هاتفين محمول) بحوزة (عامل زراعي، حاصل على دبلوم – مقيمان بمحافظة المنيا و لهما معلومات جنائية) وذلك حال استقلالهما سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربي، داخل مخبأ سري بالسيارة أعد خصيصا لأغراض التهريب.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.