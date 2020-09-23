قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه زار مصابي حادث سقوط لعبة ملاهي في المحافظة للاطمئنان عليهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن النيابة تحقق في الحادث، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته اليوم بوقف عمل جميع الملاهي بالمحافظة لحين التأكد من السلامة الفنية لمعداتها.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن مصابي الحادث خرجوا من المستشفى باستثناء حالتين.

وأصيب عشرة أشخاص بينهم أطفال بإصابات في العمود الفقرى نتيجة السقوط من أعلى، وذلك أثناء ركوبهم جميعا إحدى اللعبات من ألعاب الملاهى بكورنيش مطروح.