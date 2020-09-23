 بوليفيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 131 ألفا و453 حالة - بوابة الشروق
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بوليفيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 131 ألفا و453 حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 9:38 ص

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا إلى 131 ألفا و453 حالة، وذلك عقب تسجيل 467 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و693 حالة، وذلك عقب تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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