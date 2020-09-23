مساعد وزير العدل: 15% فقط من الثروة العقارية مسجلة في مصر

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن تسجيل الملكية في الشهر العقاري يتطلب إحضار شهادة إثبات الملكية، لافتًا إلى أن 15% فقط من الثروة العقارية مسجلة في مصر.

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «الحد الأقصى لرسوم توثيق الشهر العقاري 2000 جنيه، مهما كانت مساحة العين المسجلة».

ولفت إلى أن الوزارة عدلت رسوم الشهر العقاري إلى ثابت بدلًا من الرسم النسبي من قيمة العقار، مؤكدًا أن نقل الملكية لا يتم إلا بالتسجيل داخل مصلحة الشهر العقاري.

وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق إلى أن التسجيل بمثابة إثبات المالك للعين، ويساعد الدولة على إصدار الحماية بحق العين، قائلًا إن من لم يسجل مُلزم بأن يحضر الشهادة.