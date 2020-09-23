جريتا تونبرج تعتزم تقديم مساعدات لضحايا التغير المناخي في أفريقيا

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أعلنت الناشطة السويدية المعنية بالمناخ جريتا تونبرج اليوم الأربعاء أن مؤسسة أنشأتها سوف تتبرع بـ150 ألف يورو (175 ألف دولار) لمساعدة الأشخاص المتضررين جراء التغير المناخي في أفريقيا.

وقالت مؤسسة جريتا تونبرج إن الصليب الأحمر الدولي وحركة الهلال الأحمر ومنظمة أويل تشانج انترناشونال وسولار سيستر سوف تحصلان على 50 ألف يورو.

وجاء في البيان أن أفريقيا كانت "إحدى أكثر المناطق تضررا جراء آثار أزمة المناخ فيما اشتدت الموجات الحارة والجفاف والفيضانات في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العالم".

وسوف تساعد الأموال المقدمة للصليب الأحمر الدولي وحركة الهلال الأحمر في دعم عمل الإغاثة من الكوارث عبر أفريقيا.

وتساعد سولار سيستر المستثمرين من النساء المحليات في تنزانيا ونيجيريا لبناء شركات نظيفة تعمل بالطاقة الشمسية، بينما تكافح أويل تشانج إنترناشونال "مشاريع النفط والغاز الضارة عبر أفريقيا".