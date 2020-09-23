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كاليفورنيا تتخلص من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق

سيارات بمحركات الاحتراق - ارشيفية
سيارات بمحركات الاحتراق - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 10:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 10:18 م
قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم، اليوم الأربعاء، إن ولايته ستلغي تدريجيًا بيع جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة بحلول عام 2035 في محاولة لمكافحة تغير المناخ.

ووقع "نيوسوم" أمرًا تنفيذيًا وصفه بأنه "خطوة جريئة للمضي قدمًا"، في الوقت الذي تستمر الولاية في مواجهة آثار حرائق الغابات المستعرة.

وقال خلال مؤتمر صحفي "هذه هي الخطوة الأكثر تأثيرًا التي يمكن أن تتخذها ولايتنا لمكافحة تغير المناخ".

وأضاف أنه "لعقود عديدة، سمحنا للسيارات بتلويث الهواء الذي يتنفسه أطفالنا وعائلاتنا، تستحق أن يكون لديك سيارة لا تصيب أطفالك بالربو، لا ينبغي لسياراتنا أن تجعل حرائق الغابات أسوأ، وأن تتسبب في المزيد من الأيام المليئة بالدخان".

وأوضح أنه خلال 15 عاما، ستكون كل سيارة جديدة تُباع في ولاية كاليفورنيا سيارة لا تتسبب في حدوث انبعاثات.

ولن يمنع الأمر التنفيذي سكان كاليفورنيا من امتلاك سيارات بمحرك احتراق داخلي، أو يجعل إعادة بيع مثل هذه المركبات مثل السيارات المستعملة أمرًا غير قانوني.

ودفع نيوسوم منذ أسابيع بأن تغير المناخ هو عامل رئيسي يسهم في اندلاع حرائق الغابات التي دمرت ولاية كاليفورنيا، ومع ذلك قد يواجه الأمر التنفيذي طعونًا قانونية من إدارة ترامب.

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