ضبط 116 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 73 ألف حكم خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 116 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملاتها الأمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 116 سلاح ناري بحوزة 91 متهمين، ضبط خلالها (10 بنادق آلية، و25 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و76 فردا محليا، و89 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و184 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات 73 ألف حكم قضائى متنوع، وضبطت (140 قضية مخدرات بحوزة 146 متهما، ضُبط خلالها 48 كيلو مخدرات متنوعة، تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 3 حوادث متنوعة، 31 متهما ومراقبين هاربين، 21 متهما بالبلطجة، 179 دراجة نارية مخالفة، 10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة).

فضلا عن فحص 80 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.