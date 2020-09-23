ضبط شخص بصحبته 4 سيدات للترويج لأعمال منافية للآداب بمقابل مادي عبر الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط شخص وبصحبته 4 سيدات للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحوي العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه شخص مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته 4 سيدات، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وبحوزتهم (4 هواتف محمولة أحدها خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات، ومبلغ مالي).

وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بتسهيله واستغلاله السيدات اللاتي بصحبته، بمعاونة المتهمة الثانية، فى الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت لفترة محددة المدة مقابل 15 ألف جنيه لمدة أسبوع، وأضاف أنه أنشأ الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمناقشة باقي المتهمات أكدن أقوال المتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.