 الولايات المتحدة تدعو النظام في بورما لإطلاق لإطلاق سلاح المعتقلين بصورة غير عادلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تدعو النظام في بورما لإطلاق لإطلاق سلاح المعتقلين بصورة غير عادلة

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 8:11 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 8:11 ص

عقد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مباحثات ثلاثية، أمس الأربعاء، مع نظيريه الكوري الجنوبي تشونج وي يونج والياباني موتيجي توشيميتسو في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن المباحثات تركزت على التعاون بين الدول الثلاث المبني على القيم المشتركة، إضافة إلى التزام دولهم على تعزيز السلام الإقليمي والاستقرار والرخاء في المنطقة ومواجهة التحديات.
وأضاف أن بلينكن شدد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة المشاورات والتعاون مع الدولتين في العمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وتابع أن الوزير الأمريكي دعا كذلك إلى إنهاء فوري لأعمال العنف في بورما ودعا النظام البورمي لإطلاق سلاح المعتقلين بصورة غير عادلة واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.


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