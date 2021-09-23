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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 988 جنيها.

واستقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 953 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج "المخصوص" ليسجل 953 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 960 جنيها.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 925 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 963 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 920 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 993 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.