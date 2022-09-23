أوكرانيا تسحب اعتماد السفير الإيراني وتقلص بعثة طهران

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أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، سحب اعتماد سفير إيران وتقليص بعثة طهران الدبلوماسية في كييف.

جاء ذلك على خلفية اتهامات وجهتها كييف لطهران، بتزويد روسيا بمسيرات إيرانية الصنع، بدأت موسكو استخدامها بالفعل في الحرب، وفقا لوكالة رويترز.

بدورها، وجهت الرئاسة الأوكرانية، الجمعة، انتقادا إلى إيران لإرسالها أسلحة إلى روسيا، منددة بإجراءات تتنافى ووحدة أراضي أوكرانيا.

وكتب سيرجي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس فولوديمير زيلينسكي على "فيسبوك": "إنها اجراءات إيرانية تتعارض مع سيادة دولتنا ووحدة أراضيها، وتتعارض أيضا مع حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم".

وفي وقت سابق اليوم، قالت أوكرانيا إنها أسقطت أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع "انتحارية" تستخدمها القوات المسلحة الروسية.

كما كشفت السلطات الأوكرانية أن ضربة روسية بواسطة طائرة "مسيرة إيرانية" على مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، اليوم، أسفرت عن سقوط قتيل.