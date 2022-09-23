الرئيس الجزائري يدعو رئيس حركة عدم الانحياز للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية؛ المقرر عقدها بالجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

وسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الدعوة خلال لقائه، اليوم، مع نظيره من جمهورية أذربيجان، أغلو بيراموف، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن هذه الدعوة تندرج في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الإطار، والتي يتم بموجبها دعوة عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف.

وبحسب البيان، شكل اللقاء بين رئيسي دبلوماسية البلدين فرصة للتشاور والتنسيق حول آفاق تجسيد مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرامية لتفعيل دور حركة عدم الانحياز في خضم التوترات الراهنة على الساحة الدولية.