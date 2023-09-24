 إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء - بوابة الشروق
الأحد 24 سبتمبر 2023 12:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 11:51 م

أصيبت أسرة كاملة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس".

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس"، قبل كارتة كمين الساحل بنحو 5 كيلومترات في اتجاه مدينة أبورديس.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وهم "سحر. س، 39 عامًا" "عبد الرحمن. ع، 14 عامًا" "وضحى. ع، 21 عامًا "ومعاذ. ع، 20 عامًا" "وخالد. ع، 11 عامًا"، وجرى نقل الحالة الأخيرة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك