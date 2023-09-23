قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أصدرت بيانا تدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حتى يستكمل «السيسي» ما بدأه خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي.

وأكمل: «كنا محظوظين في قطاع التشييد خلال الفترة الماضية بعدد كبير من المشروعات كالطرق والكباري والمدن الجديدة، واستمرار تلك المشروعات يؤدي إلى تنمية واستثمارات أكبر، وفرص عمل أكثر، وهو أمر إيجابي للدولة والأجيال المقبلة».

ولفت إلى أن «مصر ما زالت بحاجة للعديد من المشروعات والإنجازات، بنفس الطريقة التي عملت بها الدولة الفترة الماضية»، معقبًا: «ما أُنجز شيء يفوق القدرات واستطعنا تحقيقه بالإرادة السياسية الموجودة».

وشدد على الأهمية الكبيرة لقطاع التشييد والبناء؛ خاصة أنه يجر وراءه أكثر من 220 صناعة أخرى، ما بين أثاث وخشب ومواد كيماوية وكابلات وأدوات كهربائية.

وأصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا تدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تناشد الرئيس بالترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر.