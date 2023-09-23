هاني شاكر وصفاء أبو السعود نجوم افتتاح ملتقى أولادنا السابع

- تكريم 4 شخصيات وأعمال غنائية ولوحات استعراضية دولية مبهرة في ملتقى أولادنا



أقيم مساء أمس، فعاليات الملتقى الدولي السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي يحمل عنوان "الحياة حلوة"، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتنظمه مؤسسة "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، وشهده الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في كلمتها، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه اللامحدود لإقامة هذه النوعية من الملتقيات الجادة والبناءة، والتي تستهدف دمج أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، كما قدمت الشكر إلى جميع الوزارات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.

وأضافت الكيلاني: "تحرص وزارة الثقافة على دعم ورعاية هذا الملتقى باعتباره أحد وسائل دمج ورعاية وتنمية مواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة في مجالات الفنون والآداب"، مؤكدة أنهم يمثلون أحد المفردات المهمة لقوتنا الناعمة، ونموذجاً يحتذى به في التحدي والإرادة وحب الحياة.

من جانبها، أكدت سهير عبدالقادر رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الملتقى، أن رعاية الرئيس للملتقى يُجسد رؤية ثاقبة لإيمان القيادة السياسية بقدرات هؤلاء الأبناء كشريك أساسي في مسار التنمية المتكاملة، ووجهت الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، لرعايتها ودعمها الكبير للملتقى، ولكل الداعمين للمهرجان من الوزارات الداعمة للملتقى، ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، بجهود القيادة السياسية التي وجهت وساندت ودعمت حصول أصحاب ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم، ما ترتب عليه ظهور طفرة حقيقية في التعامل معهم، وأضافت، "أصدرنا ما يقرب من مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة، وخصصنا حوالي 8 مليارات جنيه وننشئ الآن كيانا ضخما للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وتوسعنا في منظومة الرعاية الاجتماعية".

وتابعت، "يبقى ملتقى أولادنا في مقدمة الفعاليات التي ندعمها، وهناك منظمات شابة صعدت للسطح وحققت نجاحا كبيرا وما زال الدمج المجتمعي هو الأساس".

وأكملت، "بعد سنوات من إهدار حقوق ذوي القدرات الخاصة، بدأت الدولة تمنحهم حقوقهم على مستويات عديدة، حيث اتفقنا مع وزارة النقل المواصلات على تجهيز 35 محطة مترو و15 محطة قطار، ومازالت المفاجآت مستمرة".

وأشارت إلى أننا "ما زلنا نكمل تنفيذ مبادرة أحسن صاحب، لأننا لا نعلمهم وإنما نتعلم منهم، مؤكدة أن العطاء لهم كرامة وشرف لنا ولهم، ويجب أن نتعاون حتى نجعل الحياة حلوة لنا ولهم ولمصر كلها".

وتم تكريم 4 شخصيات ساهمت في دعم ومساندة ذوي الهمم، هم الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر في مسلسل ابن حلال، الباحث مصطفى زمزم عن دوره في حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوي القدرات الخاصة، الطفل الهندي راجا أحد نماذج التحدي والنجاح لذوي القدرات الخاصة.

ثم بدأ الكرنفال الفني الذي جمع نخبة من نجوم الإبداع، حيث قدمت الفنانة صفاء أبو السعود أغنية "شكرا"، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان الموسيقار شریف حمدان، بمشاركة خالد عمار، تامر نبيل، أميرة سعيد، استعراضات الدكتورة عائشة فؤاد، محمد عبدالعزيز.

أعقبها اسكتش "الحياة حلوة" بمشاركة الفنانين رانيا فريد شوقي، محمد عادل، طارق صبري، دنيا عبدالعزيز.

وبعدها لوحات استعراضية لفرق أحمد راجا "الهند"، الفالوجا "فلسطين"، ليوبرد "الكونغو الديموقراطية"، بالية انديجو "روسيا"، مالي جورزوياسكي "بولندا"، رانرانجا "سريلانكا"، المعنية أسومي "اليابان" بمشاركة فيفيان أنطون وجنا خالد من مؤسسة أولادنا، جينجديزن "الصين"، عزيمتنا "الأردن"، الفنون التونسية، فريق سفارة بيلاروسيا.

وتمثلت مفاجأة الحفل في مشاركة أمير الغناء العربي هاني شاكر بأغنية "مع البلد دي"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عزيز الشافعي، بمشاركة فيفيان أنطون، جني خالد، خالد عمار وأميرة سعيد.

واختتم الحفل بأغنية La Vie Est Belle للفنانة صفاء أبو السعود، والفنان محمد عادل، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان الموسيقار شریف حمدان، بمشاركة كريستينا كرم، ولاء حمدي، لبني يحيى، استعراضات الدكتورة عائشة فؤاد.

جدير بالذكر، أن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية، وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.