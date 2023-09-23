تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن مباراة «ديربي مدريد» أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، والتي ستُقام غدا الإثنين على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأكد سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي على صعوبة مباراة ريال مدريد، وأن فريقه ينافس كلا من الريال وبرشلونة بشكل جيد دائما، ولا بد من التركيز وتقديم ما لدى الروخي بلانكوس في مباراة الديربي.

وقال سيميوني:" علينا الاستمرار في تطوير الأداء وتحسينه، وجميع الفرق لديها إصابات، وأن السبب في كثرة الإصابات هي ضغط المباريات والعديد من الرحلات بالإضافة إلى وجود ثلاثة توقفات دولية قبل شهر سبتمبر وجدول عمل قليل، وعلينا التكييف مع الأمر وتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف:" ريال مدريد قوي جدا، ولديه ثقة مما يفعله، لقد تغلب على الخسائر التي منى بها، ولهذا ستكون مباراة صعبة للغاية وعلينا أن نخوض المباراة حيث نريد".

وأكمل مدرب الروخي بلانكوس:" نحن نجهز لمباراة الديربي بكل حماس، وأمامنا منافس جيد جدًا وقوي جدًا وواثق جدًا فيما يفعله، لقد تعرض لإصابات كبيرة وقام بإيجاد حلول بأفضل طريقة، ستكون صعبة للغاية".

وبسؤاله عن مباراة الديربي ستكون حاسمة أم لا، أتم سيموني تصريحاته قائلا:" مباراة مهمة في الدوري، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا بأفضل طريقة".