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أسدل الستار عن الأندية المتأهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية مباريات إياب دور الـ32.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي عن سحب قرعتي دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفدرالية، يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر، حيث سيبدأ الكونفدرالية في الواحدة ظهرًا، بينما يبدأ سحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا في الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن يتم تصيف الفرق الصاعدة إلى 4 مستوايات، ويتم إجراء القرعة بينهم.

ويأتي الأهلي في التصنيف الأول، بينما يأتي بيراميدز في المستوى الثاني، وبالتالي من الوارد وقوع الفريقين مع بعضهما في نفس المجموعة.

وجاء تصنيف دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي.

التصنيف الثاني: بيراميدز، شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: الهلال السوداني، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، الجيش الملكي المغربي، ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الرابع: مانياما الكونغولي، مولودية الجزائر، ستاد أبيدجان، دجوليبا المالي.