كاف يوافق على نقل مقر الاتحاد الإفريقي للعاصمة الإدارية الجديدة

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التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بـ فيرون أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف وبحضور أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بنقل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقل الامين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم" الكاف " لوزير الرياضة موافقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الافريقي لكرة القدمً علي نقل مقر الاتحاد الي العاصمة الإدارية الجديدة .

كما تناول اللقاء أوجه التعاون القائمة بالفعل بين الدولة المصرية والاتحاد الافريقي لكرة القدم .

ونوه وزير الشباب والرياضة على حرص الحكومة المصرية علي دعم والارتقاء بمنظومة كرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات بالقارة الأفريقية والتي باتت بالفعل منتخباتها القومية منافساً قويا لكبرى المنتخبات العالمية نتيجة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف " والتي تجني ثمار جهودها المبذولة خلال الفترات الماضية.

الجدير بالذكر أنه وبناء علي توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الاتحاد الافريقي لكرة القدم قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة كمقر رئيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمصر بديلا عن مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر .