كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، لغز تغيب طفل بدائرة مركز شرطة قنا، حيث تبين أن جارته قتلته، بعدما استدرجته إلى منزلها وهشمت رأسه بعصا خشبية، بسبب وجود خلافات بينها ووالدة المجني عليه، وتم القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا تلقت إخطارا أمس الأحد، بتغيب طفل يدعى "حمزة.أ، 3 سنوات"، بدائرة مركز قنا، وعثر على جثته بعد ساعات مهشم الرأس، أعلى منزل جارته.

وكشفت التحريات والبحث الجنائي، أن وراء الواقعة جارة المجني عليه وتدعى "وفاء. م، 25 عاما"، حيث إنها استدرجت الطفل إلى أعلى منزلها، وتعدت عليه بعصا خشبية على رأسه بسبب وجود خلافات بين المتهمة ووالدة المجنى عليه، وتم القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة.