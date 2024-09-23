انضم الفنان سامي مغاوري إلى فريق عمل فيلم "المستريحة"، الذي تلعب بطولته الفنانة ليلى علوي، تحت إدارة المخرج عمرو صلاح.

ويظهر مغاوري في الفيلم كضيف شرف، حيث يسهم في تحريك الأحداث وتغيير مجراها.

وأعرب المخرج عمرو صلاح، في بيان صحفي، عن سعادته بمشاركة الفنان سامي مغاوري.

وأشار إلى أن حضور "مغاوري" يضيف قيمة كبيرة للعمل، ويرفع من مستوى الكوميديا، نظرًا لما يتمتع به من أسلوب خاص ومميز، والذي يحظى بقبول واسع لدى مختلف الفئات العمرية من الجمهور.

فيلم "المستريحة" يشارك في بطولته بجانب ليلى علوي: بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، وتأليف: محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومنتج منفذ علوي أبو العلا، وإنتاج طارق البدراوي، وإخراج عمرو صلاح.