تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواقف محرجة، وذلك خلال تواجده بمقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، لإلقاء كلمة ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فأثناء توجهه وزوجته ميلانيا ترامب إلى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، توقف السلم الكهربائي ما اضطرهما إلى صعوده بالأقدام.

تعطل المصعد الكهربائي في الأمم المتحدة خلال صعود الرئيس الأميركي وزوجته. ترمب علق لاحقا خلال كلمته قائلا: ما حظيت به في الأمم المتحدة جهاز قراءة لا يعمل ومصعد لا يعمل أيضا pic.twitter.com/PCFne08P2L — عضوان الأحمري (@Adhwan) September 23, 2025

كما تعطّل جهاز التلقين الآلي أثناء وجود الرئيس الأمريكي على المنصة لإلقاء كلمته.

وقال ترامب، إنه لا يمانع إلقاء الخطاب بدون جهاز التلقين، معقبًا: «كل ما يمكنني قوله هو أن من يشغل الجهاز سيكون في ورطة كبيرة».

وسخر في تعليقه على قدرات الأمم المتحدة، قائلًا: «المصعد توقف في منتصف الطريق، لو لم تكن زوجتي بلياقة هائلة لتعبت، وأنا أيضا أتمتع بلياقة هائلة، ثم نواجه الآن جهاز بيانات آلي لا يعمل، هذا ما تلقيته حتى الآن من الأمم المتحدة».

موقف محرج لترامب وزوجته.. توقف السلم المتحرك بمبنى الأمم المتحدة في اللحظة التي صعدا عليه#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/JMelS8T2uH — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) September 23, 2025

وخلال خطابه، اتهم الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة بعدم العمل على تسوية النزاعات العالمية، رغم أنها تمتلك إمكانات هائلة لا تستغلها.

وأضاف: «يبدو أن الكلمات لا تزال أقوى من الأفعال.. مجرد كلمات فارغة، والكلمات الفارغة لا توقف حربًا، الشيء الوحيد الذي سيسمح بذلك هو الأفعال».

وأشار إلى أن المنظمة العالمية لا تدعم جهوده لتحقيق السلام، مستطردًا: «كنت مشغولا جدا في العمل على إنقاذ حياة الملايين وإنهاء الحروب، لكني أدركت لاحقا أن الأمم المتحدة لا تساعدنا.. إذا كان الأمر كذلك، فما فائدة الأمم المتحدة؟».