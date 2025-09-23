المفوضية الأوروبية تعتزم مجددا تأجيل قانون بشأن إزالة الغابات

تعتزم المفوضية الأوروبية تأجيل قانون مثير للجدل حول حماية الغابات لمدة عام آخر، وذلك بحسب رسالة من مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي جيسيكا روزوال اطْلعَت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر بشكل مبدئي أن يدخل القانون حيز التنفيذ في نهاية 2024 ويقتضي بأن تثبت الشركات الكبيرة أن منتجات معينة مثل القهوة والكاكاو وفول الصويا ولحم البقر لم تأت من مناطق جرى فيها إزالة غابات.

وفي الرسالة التي تم توجيهها إلى رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، أنطونيو ديكارو، تستشهد روزوال بمشاكل في نظام تكنولوجيا معلومات مخطط لتوثيق الامتثال للمنتجات المستوردة بوصفه السبب الرئيسي وراء التأجيل.

ويهدف القانون إلى مكافحة إزالة الغابات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. وفقا للقانون، ربما يتم فقط بيع المنتجات في دول التكتل ما لم يكون قد تم إزالة غابات من أجل انتاجها بعد عام 2020.