 برشلونة يحدد ملعب مواجهة ريال سوسيداد في الليجا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 9:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

برشلونة يحدد ملعب مواجهة ريال سوسيداد في الليجا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 9:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 9:28 م

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، أن مباراته المقبلة أمام ريال سوسيداد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي «مونتجويك»، يوم 28 سبتمبر الجاري.

وأوضح النادي الكتالوني في بيانه الرسمي أن الفريق سيواصل اللعب في «مونتجويك» لحين الحصول على التصاريح النهائية الخاصة بإعادة افتتاح ملعبه التاريخي «سبوتيفاي كامب نو» بعد أعمال التطوير الجارية.

ويستعد برشلونة حاليًا لمواجهة ريال أوفييدو يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني، قبل أن يلتقي ريال سوسيداد في الجولة التالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك