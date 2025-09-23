برشلونة يحدد ملعب مواجهة ريال سوسيداد في الليجا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، أن مباراته المقبلة أمام ريال سوسيداد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي «مونتجويك»، يوم 28 سبتمبر الجاري.

وأوضح النادي الكتالوني في بيانه الرسمي أن الفريق سيواصل اللعب في «مونتجويك» لحين الحصول على التصاريح النهائية الخاصة بإعادة افتتاح ملعبه التاريخي «سبوتيفاي كامب نو» بعد أعمال التطوير الجارية.

ويستعد برشلونة حاليًا لمواجهة ريال أوفييدو يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني، قبل أن يلتقي ريال سوسيداد في الجولة التالية.